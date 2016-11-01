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بالصور...معاناة الطلاب في عين الحلوة للوصول الى مدارسهم أرسل الخبر



ففي الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة في صيدا تسببت الامطار الغزيرة ببرك من المياه خصوصا وان الاعمال مشروع البنى التحتية لاتزال قائمة.

وطالب سكان المخيم عبر موقع صيدا اون لاين الاسراع في انهاء مشروع البنى التحتية وتعبيد الطريق قبل فصل الشتاء اضافة الى ترميم عشرات المنازل المهددة بالسقوط في العواصف القادمة.







وكأنه لا يكفي الطالب الفلسطيني ما يعانيه من مشاكل داخل المخيمات حتى زادت اليوم مشكلة تساقط الامطار التي اعاقت وصوله الى المدرسة.ففي الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة في صيدا تسببت الامطار الغزيرة ببرك من المياه خصوصا وان الاعمال مشروع البنى التحتية لاتزال قائمة.وطالب سكان المخيم عبر موقع صيدا اون لاين الاسراع في انهاء مشروع البنى التحتية وتعبيد الطريق قبل فصل الشتاء اضافة الى ترميم عشرات المنازل المهددة بالسقوط في العواصف القادمة. صيدا أون لاين Saida Online