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اجتماع القيادة السياسية للقوى الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة أرسل الخبر



ودعا المجتمعون الى تحصين الوضع الامني داخل المخيمات وتعزيز الامن والاستقرار واتفق على التواصل مابين القيادة السياسية في منطقة صيدا والقيادة السياسية واللجنة الامنية العليا في لبنان.

وجرى استعراض اللقاء الذي حصل بين اللجان الشعبية والقواطع مع مدير عام الاونروا حكم شهوان وتم الطلب من الاونروا مراجعة سياسة خدماتها والعمل على تحسينها والتراجع عن كافة القرارات السابقة المجحفه.



وتوقف المجتمعون امام ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية وهيئاتها التعلمية وضرورة الحفاظ عليها ومحاسبة كل من يتسول له نفسه الاعتداء على هذه المؤسسات ودعوة القوة الامنية لاخذ دورها في الحفاظ على هذه المؤسسات.



وجرى مناقشة ظاهرة تفشي تعاطي المخدرات والايجار بها وخطورتها على تفتت مجتمعنا الفلسطيني ووجوب معالجتها التصدي لها كافة السبيل .







عقدت القيادة السياسية للقوى الوطنية والاسلامية في منطقة صيدا اجتماعها الدوري في مقر نادي عيلبون في مخيم عين الحلوة ناقشت فيه الاوضاع الامنية والخدماتية والاجتماعية.ودعا المجتمعون الى تحصين الوضع الامني داخل المخيمات وتعزيز الامن والاستقرار واتفق على التواصل مابين القيادة السياسية في منطقة صيدا والقيادة السياسية واللجنة الامنية العليا في لبنان.وجرى استعراض اللقاء الذي حصل بين اللجان الشعبية والقواطع مع مدير عام الاونروا حكم شهوان وتم الطلب من الاونروا مراجعة سياسة خدماتها والعمل على تحسينها والتراجع عن كافة القرارات السابقة المجحفه.وتوقف المجتمعون امام ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية وهيئاتها التعلمية وضرورة الحفاظ عليها ومحاسبة كل من يتسول له نفسه الاعتداء على هذه المؤسسات ودعوة القوة الامنية لاخذ دورها في الحفاظ على هذه المؤسسات.وجرى مناقشة ظاهرة تفشي تعاطي المخدرات والايجار بها وخطورتها على تفتت مجتمعنا الفلسطيني ووجوب معالجتها التصدي لها كافة السبيل . صيدا أون لاين Saida Online