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اشكال فردي يتطور الى اطلاق نار في تعمير عين الحلوة وسقوط جريح أرسل الخبر



وفي التفاصيل فإن اشكالا وقع بين اللبناني (محمد غ.) من جهة والفلسطيني (سليمان أ.) من جهة اخرى ما ادى الى تدخل اللبناني (عبد الحميد ع.) حيث اطلق النار باتجاه (سليمان ا.) فأصابه في رجله.

وقد نقل الجريح الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة فيما تعمل القوى الامنية على ملاحقة مطلق النار . تطور اشكال فردي في تعمير عين الحلوة في صيدا الى اطلاق نار ما ادى الى سقوط جريح.وفي التفاصيل فإن اشكالا وقع بين اللبناني (محمد غ.) من جهة والفلسطيني (سليمان أ.) من جهة اخرى ما ادى الى تدخل اللبناني (عبد الحميد ع.) حيث اطلق النار باتجاه (سليمان ا.) فأصابه في رجله.وقد نقل الجريح الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة فيما تعمل القوى الامنية على ملاحقة مطلق النار . صيدا اون لاين Saida Online