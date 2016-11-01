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توقيع اتفاقية تعاون للتدريب المستدام بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب والجامعة اللبنانية اﻻميركية أرسل الخبر



اقيم بالمناسبة احتفال في قاعة الغرفة حضره محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، ممثل النائب بهية الحريري منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود، ممثلة رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي عرب كلش، رئيس الجامعة اللبنانية اﻻميركية جوزف جبرا، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس جمعية تجار النبطية جهاد جابر، رئيس جمعية تجار صور ديب بدوي وفعاليات اقتصادية وعدد من اعضاء غرفة التجارة وعدد من العمداء والدكاترة في الجامعة اللبنانية الاميركية وفعاليات اقتصادية ..

صالح

والقى صالح كلمة بالمناسبة اكد فيها ان التطور العلمي والعملي اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في الماضي ﻻفتا الى ان التحديات ومواجهتها يجب ان ترتكز على تجديد المعلومات وتطوير المهارات لدى العاملين في المؤسسات اﻻقتصادية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

لافتا الى ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب قد اخذت على عاتقها مهمات التوجيه والارشاد والتطوير في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز مهارات القوى العاملة ..

واضاف: يأتي هذا التوقيع لمذكرة التفاهم بين غرفة صيدا والجنوب والجامعة اللبنانية الاميركية من اجل ارساء قواعد التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا في مجال تقديم التدريب المستدام للعاملين في المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ولاصحاب المشاريع الناشئة وللطلاب ..

جبرا

بدوره رئيس جامعة LAU جوزف جبرا القى كلمة اعتبر فيها ان هذه الاتفاقية تبرهن بان الجامعة اللبنانية الاميركية ليست بالبرج العاجي بل هي من صلب المجتمع تعمل دائما لمساعدته ومساندته في كل التحديات التي يواجهها في عالم معقد وصعب الا وهو عالم العولمة لافتا الى ان احدى هذه التحديات هو تأمين فرص العمل والتعليم المستدام لكل الصيداويين وغيرهم في جنوب لبنان الذين يعملون في وظائفهم وليس ليهم اي فرصة سانحة لكي يأتوا الى حرم الجامعة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في عالم اصبح التغيير فيه مستداما وسريعا فلذلك اصبحت درجة العلم والمهارات عند كل موظف بحاجة الى التطوير والتقدم ..

واضاف: كما تعلمون ايضا ان الـLAU تتعاون مع السيدة بهية الحريري ومؤسسة الحريري في نموذج الجامعة العربية وفي اكاديمية التواصل والقيادة لخدمة طلاب صيدا والجنوب، اني على يقين واؤمن كل الايمان بانه اذا كان طالب العلم غير قادر على المجيء الى حرم الجامعة فيجب على الجامعة ان تأخذ حرمها الى الطالب .

وختم جبرا: لذلك نحن هنا اليوم وهذا ما نريد ان نفعله من خلال هذه الاتفاقية بمساعدة الاستاذ ميشال مجدلاني وبرنامج التعليم المستدام في ال LAU انه لفخر لنا ولجامعتنا الحبيبة ان نتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب لكي ننجح سوية في خدمة هذه المدينة وجنوب لبنان اللذين لهما في قلبي حب خاص.

وفي الختام وقع صالح وجبرا اﻻتفاقية وتبادلا وثائقها.

تجدر اﻻشارة الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها بين جامعة LAU وغرفة التجارة في صيدا والجنوب تأتي بعد خطوتين مماثلتين مع غرفتي زحلة وطرابلس.















وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب والجامعة اللبنانية الاميركية على اتفاقية تعاون للتدريب المستدام للعاملين في المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة ولاصحاب المشاريع الناشئة وللطلاب حيث يتم تنظيم دورات تدريبية في اطار برنامج التعليم المستدام في الLAU وتحت اشراف اكاديميين من الجامعة في مقر الغرفة من اجل خدمة المجتمع الصيداوي والجنوبي ..اقيم بالمناسبة احتفال في قاعة الغرفة حضره محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، ممثل النائب بهية الحريري منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود، ممثلة رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي عرب كلش، رئيس الجامعة اللبنانية اﻻميركية جوزف جبرا، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس جمعية تجار النبطية جهاد جابر، رئيس جمعية تجار صور ديب بدوي وفعاليات اقتصادية وعدد من اعضاء غرفة التجارة وعدد من العمداء والدكاترة في الجامعة اللبنانية الاميركية وفعاليات اقتصادية ..صالحوالقى صالح كلمة بالمناسبة اكد فيها ان التطور العلمي والعملي اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في الماضي ﻻفتا الى ان التحديات ومواجهتها يجب ان ترتكز على تجديد المعلومات وتطوير المهارات لدى العاملين في المؤسسات اﻻقتصادية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.لافتا الى ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب قد اخذت على عاتقها مهمات التوجيه والارشاد والتطوير في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز مهارات القوى العاملة ..واضاف: يأتي هذا التوقيع لمذكرة التفاهم بين غرفة صيدا والجنوب والجامعة اللبنانية الاميركية من اجل ارساء قواعد التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا في مجال تقديم التدريب المستدام للعاملين في المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ولاصحاب المشاريع الناشئة وللطلاب ..جبرابدوره رئيس جامعة LAU جوزف جبرا القى كلمة اعتبر فيها ان هذه الاتفاقية تبرهن بان الجامعة اللبنانية الاميركية ليست بالبرج العاجي بل هي من صلب المجتمع تعمل دائما لمساعدته ومساندته في كل التحديات التي يواجهها في عالم معقد وصعب الا وهو عالم العولمة لافتا الى ان احدى هذه التحديات هو تأمين فرص العمل والتعليم المستدام لكل الصيداويين وغيرهم في جنوب لبنان الذين يعملون في وظائفهم وليس ليهم اي فرصة سانحة لكي يأتوا الى حرم الجامعة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في عالم اصبح التغيير فيه مستداما وسريعا فلذلك اصبحت درجة العلم والمهارات عند كل موظف بحاجة الى التطوير والتقدم ..واضاف: كما تعلمون ايضا ان الـLAU تتعاون مع السيدة بهية الحريري ومؤسسة الحريري في نموذج الجامعة العربية وفي اكاديمية التواصل والقيادة لخدمة طلاب صيدا والجنوب، اني على يقين واؤمن كل الايمان بانه اذا كان طالب العلم غير قادر على المجيء الى حرم الجامعة فيجب على الجامعة ان تأخذ حرمها الى الطالب .وختم جبرا: لذلك نحن هنا اليوم وهذا ما نريد ان نفعله من خلال هذه الاتفاقية بمساعدة الاستاذ ميشال مجدلاني وبرنامج التعليم المستدام في ال LAU انه لفخر لنا ولجامعتنا الحبيبة ان نتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب لكي ننجح سوية في خدمة هذه المدينة وجنوب لبنان اللذين لهما في قلبي حب خاص.وفي الختام وقع صالح وجبرا اﻻتفاقية وتبادلا وثائقها.تجدر اﻻشارة الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها بين جامعة LAU وغرفة التجارة في صيدا والجنوب تأتي بعد خطوتين مماثلتين مع غرفتي زحلة وطرابلس. صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي