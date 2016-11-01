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اللجنة الأمنية تلتقي العميد حمود.. خطة جديدة للجدار والأبراج أرسل الخبر



شدد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب أن الشعب الفلسطيني في مخيم عين الحلوة مع الجيش اللبناني في جميع الإجراءات التي يقوم بها و التي يجب أن تكون منسقة بين قيادة الجيش و اللجنة الأمنية العليا .

وقد طلب قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح من قيادة الجيش تعديل الخريطة بعد رأيتها كي يبقى موقف الزيب لسيارات داخل حدود المخيم .

وأكد قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب أن اللجنة الأمنية العليا ستقوم بجولة غداً الأربعاء مع قيادة الجيش اللبناني لتعديل خريطة الجدار و الأبراج بما يخدم الطرفين . عقد ظهر اليوم الثلاثاء 1/11/2016 إجتماع في ثكنة زغيب في مدينة صيدا بين اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا و مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود حيث أطلعت اللجنة على خريطة الجدار.شدد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب أن الشعب الفلسطيني في مخيم عين الحلوة مع الجيش اللبناني في جميع الإجراءات التي يقوم بها و التي يجب أن تكون منسقة بين قيادة الجيش و اللجنة الأمنية العليا .وقد طلب قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح من قيادة الجيش تعديل الخريطة بعد رأيتها كي يبقى موقف الزيب لسيارات داخل حدود المخيم .وأكد قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب أن اللجنة الأمنية العليا ستقوم بجولة غداً الأربعاء مع قيادة الجيش اللبناني لتعديل خريطة الجدار و الأبراج بما يخدم الطرفين . إبراهيم الحاج - مسؤول الإعلام في القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان Saida Online