|
|
|
|الصفحة الرئيسية /
غرائب و عجائب / شاهد أغرب 10 مراحيض في العالم!
شاهد أغرب 10 مراحيض في العالم!
2016-11-01 أرسل الخبر
وكالات
يعد المرحاض هو بيت الراحة، الذي نخرج سموم جسدنا فيه ولا نحتاج للمفاخرة فيه، لكن هناك بشر غريبي الأطوار يصنعون حمامات غريبة تتناسب مع افكارهم، و تاحياناً يحاولون ايصال رسالة عن طريقه.
و من اغرب المراحيض التي صنعها البشر، الحمام المصنوع من الذهب ، و امراحيض اخرى على هيئة بشر، منهم فتيات مثيرات او رجال سياسة.
اما مراحيض الملوك و الحكام كان كالعرش، يتفاخرون بكل شيء.
شاهد الفيديو لتشاهد اغرب المراحيض بالعالم.
|
|