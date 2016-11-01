شاهد أغرب 10 مراحيض في العالم!

يعد المرحاض هو بيت الراحة، الذي نخرج سموم جسدنا فيه ولا نحتاج للمفاخرة فيه، لكن هناك بشر غريبي الأطوار يصنعون حمامات غريبة تتناسب مع افكارهم، و تاحياناً يحاولون ايصال رسالة عن طريقه.و من اغرب المراحيض التي صنعها البشر، الحمام المصنوع من الذهب ، و امراحيض اخرى على هيئة بشر، منهم فتيات مثيرات او رجال سياسة.اما مراحيض الملوك و الحكام كان كالعرش، يتفاخرون بكل شيء.شاهد الفيديو لتشاهد اغرب المراحيض بالعالم.