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بالصور... جريحان في اشكال فردي وقع داخل مخيم عين الحلوة أرسل الخبر



وقد جرت اتصالات بين القيادات الفلسطينية لتهدئة الاوضاع ومنع تفاقم الاشكال.





تطور اشكال فردي في منطقة الزيب داخل مخيم عين الحلوة في صيدا الى اطلاق نار ما ادى الى اصابة الفلسطيني موسى عبد الرازق حيث نقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة نتيجة خطورة اصابته، اضافة الى اصابة احد كوادر العمل الشعبي عبد العزيز الشولي اثناء وجوده في المكان لتهدئة الامور.وقد جرت اتصالات بين القيادات الفلسطينية لتهدئة الاوضاع ومنع تفاقم الاشكال. صيدا أون لاين