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هل يكون نادر الحريري وزيراً للاتصالات؟ أرسل الخبر



ويبدو أن لدى الحريري خطة بدأ العمل عليها منذ مدة، تشمل اقتراحاً بأن يتولى مدير مكتبه نادر الحريري وزارة الاتصالات، وأن يتولى هو اقتراح فريق عمل يتضمن أساساً تعيين بديل من عبد المنعم يوسف، وإعادة توزيع المهمات داخل الوزارة، وعرض مشروع لحل مشكلة قطاع الهاتف الخلوي بالتشاور مع "التيار الوطني الحر". ويجري الحديث عن طلب مكتب الحريري السيرة الذاتية لأكثر من خمسة مرشحين لخلافة يوسف. ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس سعد الحريري يميل الى العودة الى قطاع الاتصالات في لبنان بقوة. وهو يقترح أن تكون الوزارة من حصته، في مقابل ترك وزارات خدمات أخرى لشركائه في الحكومة.ويبدو أن لدى الحريري خطة بدأ العمل عليها منذ مدة، تشمل اقتراحاً بأن يتولى مدير مكتبه نادر الحريري وزارة الاتصالات، وأن يتولى هو اقتراح فريق عمل يتضمن أساساً تعيين بديل من عبد المنعم يوسف، وإعادة توزيع المهمات داخل الوزارة، وعرض مشروع لحل مشكلة قطاع الهاتف الخلوي بالتشاور مع "التيار الوطني الحر". ويجري الحديث عن طلب مكتب الحريري السيرة الذاتية لأكثر من خمسة مرشحين لخلافة يوسف. الاخبار Saida Online