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قهوجي قرر العودة مواطناً... أرسل الخبر



وقد تقرر وفق ما اشارت الصحيفة، أن يطلب قائد الجيش إعفاءه من مهماته، وأن يسارع الى طلب وقف أي إجراءات أو مناقلات عسكرية إلا بالتشاور مع القصر الجمهوري، وأن يصار الى تعيين قائد جديد للجيش في أسرع وقت. وأبلغ قهوجي مقرّبين منه أنه سيعود مواطناً لا يتعاطى السياسة والشأن العام.

وقال مطلعون ان موقف قهوجي لا يعني انه يريد مغادرة موقعه الان. لكن في حال تشكلت الحكومة سريعا، فهو حكما يريد مغادرة المؤسسة العسكرية. بعدما حُسم أمر انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، تداعى الفريق العامل مع قائد الجيش جان قهوجي لدرس الموقف، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".وقد تقرر وفق ما اشارت الصحيفة، أن يطلب قائد الجيش إعفاءه من مهماته، وأن يسارع الى طلب وقف أي إجراءات أو مناقلات عسكرية إلا بالتشاور مع القصر الجمهوري، وأن يصار الى تعيين قائد جديد للجيش في أسرع وقت. وأبلغ قهوجي مقرّبين منه أنه سيعود مواطناً لا يتعاطى السياسة والشأن العام.وقال مطلعون ان موقف قهوجي لا يعني انه يريد مغادرة موقعه الان. لكن في حال تشكلت الحكومة سريعا، فهو حكما يريد مغادرة المؤسسة العسكرية. الجديد Saida Online