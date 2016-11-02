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تخفيف حكم السجن او غرامة 50 مليون ليرة بحق سالم زهرات الى غرامة 10 ملايين ليرة أرسل الخبر



وكان هذا الحكم قد قضى بحبس زهران لمدة ستة أشهر، أو دفع غرامة قدرها 50 مليون ليرة، على خلفية نشره معلومات عبر برنامج «حوار اليوم» على قناة otv في 5 نيسان (أبريل) 2013، عن قيام الرئيس ميشال سليمان «بصفقات بيع أراضٍ في محيط القصر الجمهوري في بعبدا يُمنع بيعها في الأصل»، فضلاً عن اتهامه له بـ «تعيين مستشارين والقيام برحلات خارج لبنان على نفقة خزينة الدولة».

تعليقاً على الموضوع، عبّر زهران في حديث لـ «سكايز» عن إستغرابه لأنّ هذه «القضية ليست من اختصاص المحكمة الجزائية وإنّما محكمة المطبوعات كوني صحافياً، لكنّني تحت سقف القانون وسألتزم بتنفيذ الحكم». كشف موقع «مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية» (سكايز) اليوم أنّ المحكمة الجزائية المنفردة في عاليه برئاسة القاضية نجاة أبو شقرا، أصدرت أمس الإثنين حكماً بحق مدير «مركز الإرتكاز الإعلامي» سالم زهران (الصورة)، قضى بتغريمه عشرة ملايين ليرة، كحكم مخفّف، بعد اعتراضه على الحكم الذي صدر بحقه في 30 تموز (يوليو) 2015.وكان هذا الحكم قد قضى بحبس زهران لمدة ستة أشهر، أو دفع غرامة قدرها 50 مليون ليرة، على خلفية نشره معلومات عبر برنامج «حوار اليوم» على قناة otv في 5 نيسان (أبريل) 2013، عن قيام الرئيس ميشال سليمان «بصفقات بيع أراضٍ في محيط القصر الجمهوري في بعبدا يُمنع بيعها في الأصل»، فضلاً عن اتهامه له بـ «تعيين مستشارين والقيام برحلات خارج لبنان على نفقة خزينة الدولة».تعليقاً على الموضوع، عبّر زهران في حديث لـ «سكايز» عن إستغرابه لأنّ هذه «القضية ليست من اختصاص المحكمة الجزائية وإنّما محكمة المطبوعات كوني صحافياً، لكنّني تحت سقف القانون وسألتزم بتنفيذ الحكم». الديار Saida Online