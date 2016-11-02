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تـاتش تطلق حِزَم بيانات جديدة وحصرية وتكشف عن أسعار خطط البيانات المخفّضة أرسل الخبر



في موازاة ذلك، كشفت "تاتش" مرة أخرى عن التفاصيل المتعلقة بأسعار خطط البيانات المخفّضة الخاصة بتقنية 4.5G Advanced ، والتي يستفيد منها الزبائن عند شرائهم حزمة بيانات جديدة.



وأضاف: انطلاقاً من موقعها كرائدة الإتصالات المتنقلة في لبنان، كونها تستحوذ على حصة سوقية بلغت 54% وقاعدة زبائن تضم أكثر من 2.3 مليون زبون، أعلنت "تاتش" طرح بعض العروضات المبتكرة في السوق التي تناسب شرائح المجتمع اللبناني كافة. وتشمل هذه العروضات الحصرية “postpaid data snacks”، الخاصة بزبائن الخطوط الثابتة الذين يستخدمون سعة استهلاك البيانات الشهرية قبل انتهاء المدة المحددة لهم وبالتالي يحتاجون الى زيادة رصيدهم من البيانات. تتيح هذه الحزمة الجديدة خيارات عدة بين 100 ميغابايت أو 200 أو 300 ميغابايت إضافية في مقابل بدل شهري قيمته 3 دولارات أو 4 أو 5 دولارات، وهذا العرض فريد من نوعه في السوق.



وتابع: في الوقت ذاته، تم تعزيز حزمة الـ"واتساب" وتطويرها لتشمل المزيد من البيانات، بحيث باتت تتوفر ببدل شهري قيمته 6 دولارات في مقابل 300 ميغابايت لكافة حاملي الخطوط المدفوعة سلفاً الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الحِزم لمواقع التواصل الإجتماعي.



كما أصبح في إمكان حاملي الخطوط المدفوعة سلفاً، التمتع بخطة البيانات الصالحة ليومينday data plan 2، والتي تتضمن 200 ميغابايت في مقابل بدل شهري قيمته 2 دولار، الى جانب خطة البيانات اليومية الحالية والتي تقدّم 50 ميغابايت مقابل دولار واحد.



في موازاة ذلك، تم تحديث خطط البيانات الخاصة بتقنية 4.5G Advanced، حيث ارتفعت سعة حزمة الـ 19 دولاراً من 1.5 جيغابايت الى 1.75 جيغابايت، فيما ارتفعت سعة حزمة الـ 29 دولاراً الى 6 جيغابايت (من 5 جيغابايت سابقا ً)



في مقابل انخفاض البدل الشهري الى 26 دولاراً.



وانخفض البدل الشهري لحزمة الـ 10 جيغابايت من 49 دولاراً الى 39،



- حزمة الـ 20 جيغابايت من 69 دولاراً الى 59



- حِزمة الـ 30 جيغابايت من 99 دولاراً الى 79



- حِزمة الـ 40 جيغابايت من 119 دولاراً الى 99



- حِزمة الـ 60 جيغابايت من 149 دولاراً الى 119.



أما حِزمة الإنترنت الخاصة بالمؤسسات، فأصبحت متوفرة بسعر 149 دولاراً كبدل شهري في مقابل 100 جيغابايت بدل 249 دولاراً، بما يمثل خفضاً بنسبة 40% على السعر الحالي.



حداد : وفي معرض تعليقها على حِزم البيانات الجديدة، قالت نائبة رئيس مجلس إدارة "تاتش" لارا حداد : عروضات "تاتش" وخطط التسعير الجديدة من شأنها أن تمنح المستهلكين اللبنانيين قيمةً أكبر لجهة سعة الجيغابايت أكثر مما كانت عليه في السابق. وتتيح المجال أمام الزبائن الاستمتاع كلياً بسرعة انترنت عالية في مقابل أسعار منافسة. إن مسألة توفير أسعار تكون في متناول الجميع هي على رأس أولوياتنا، ما يمهّد الطريق نحو مجتمع لبناني رقمي بامتياز". - أطلقت "تاتش" شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة "مجموعة زين"، كما أعلنت سابقاً، سلسلة من حزمات الـ"داتا" الجديدة والحصرية المتوفرة بأسعار منخفضة، تُطرح للمرة الأولى في السوق اللبنانية، وذلك "في إطار سعيها الدائم إلى تزويد زبائنها بأفضل قيمة في مقابل استخدامهم عروضاتها" كما جاء في البيان.في موازاة ذلك، كشفت "تاتش" مرة أخرى عن التفاصيل المتعلقة بأسعار خطط البيانات المخفّضة الخاصة بتقنية 4.5G Advanced ، والتي يستفيد منها الزبائن عند شرائهم حزمة بيانات جديدة.وأضاف: انطلاقاً من موقعها كرائدة الإتصالات المتنقلة في لبنان، كونها تستحوذ على حصة سوقية بلغت 54% وقاعدة زبائن تضم أكثر من 2.3 مليون زبون، أعلنت "تاتش" طرح بعض العروضات المبتكرة في السوق التي تناسب شرائح المجتمع اللبناني كافة. وتشمل هذه العروضات الحصرية “postpaid data snacks”، الخاصة بزبائن الخطوط الثابتة الذين يستخدمون سعة استهلاك البيانات الشهرية قبل انتهاء المدة المحددة لهم وبالتالي يحتاجون الى زيادة رصيدهم من البيانات. تتيح هذه الحزمة الجديدة خيارات عدة بين 100 ميغابايت أو 200 أو 300 ميغابايت إضافية في مقابل بدل شهري قيمته 3 دولارات أو 4 أو 5 دولارات، وهذا العرض فريد من نوعه في السوق.وتابع: في الوقت ذاته، تم تعزيز حزمة الـ"واتساب" وتطويرها لتشمل المزيد من البيانات، بحيث باتت تتوفر ببدل شهري قيمته 6 دولارات في مقابل 300 ميغابايت لكافة حاملي الخطوط المدفوعة سلفاً الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الحِزم لمواقع التواصل الإجتماعي.كما أصبح في إمكان حاملي الخطوط المدفوعة سلفاً، التمتع بخطة البيانات الصالحة ليومينday data plan 2، والتي تتضمن 200 ميغابايت في مقابل بدل شهري قيمته 2 دولار، الى جانب خطة البيانات اليومية الحالية والتي تقدّم 50 ميغابايت مقابل دولار واحد.في موازاة ذلك، تم تحديث خطط البيانات الخاصة بتقنية 4.5G Advanced، حيث ارتفعت سعة حزمة الـ 19 دولاراً من 1.5 جيغابايت الى 1.75 جيغابايت، فيما ارتفعت سعة حزمة الـ 29 دولاراً الى 6 جيغابايت (من 5 جيغابايت سابقا ً)في مقابل انخفاض البدل الشهري الى 26 دولاراً.وانخفض البدل الشهري لحزمة الـ 10 جيغابايت من 49 دولاراً الى 39،- حزمة الـ 20 جيغابايت من 69 دولاراً الى 59- حِزمة الـ 30 جيغابايت من 99 دولاراً الى 79- حِزمة الـ 40 جيغابايت من 119 دولاراً الى 99- حِزمة الـ 60 جيغابايت من 149 دولاراً الى 119.أما حِزمة الإنترنت الخاصة بالمؤسسات، فأصبحت متوفرة بسعر 149 دولاراً كبدل شهري في مقابل 100 جيغابايت بدل 249 دولاراً، بما يمثل خفضاً بنسبة 40% على السعر الحالي.حداد : وفي معرض تعليقها على حِزم البيانات الجديدة، قالت نائبة رئيس مجلس إدارة "تاتش" لارا حداد : عروضات "تاتش" وخطط التسعير الجديدة من شأنها أن تمنح المستهلكين اللبنانيين قيمةً أكبر لجهة سعة الجيغابايت أكثر مما كانت عليه في السابق. وتتيح المجال أمام الزبائن الاستمتاع كلياً بسرعة انترنت عالية في مقابل أسعار منافسة. إن مسألة توفير أسعار تكون في متناول الجميع هي على رأس أولوياتنا، ما يمهّد الطريق نحو مجتمع لبناني رقمي بامتياز". Saida Online