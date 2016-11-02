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بعد إخفاقها في التوقّع الرئاسي.. ليلى عبد اللطيف تفجّر مفاجأة أرسل الخبر



وقالت ليلى: "أكدت ومرّات عديدة أنّ حظوظ الجنرال للرئاسة كبيرة والأرشيف موجود في LBCIوما من أحد معصوم عن الخطأ". وأضافت: "أحب الجنرال عون كثيراً وسبق أن زرته وفي كل حلقة كنت أتناوله وأتكلّم عن التيّار العوني".

وتابعت: "أنا لست "الله" وجلّ من لا يخطئ وعونيون كثر اتّصوا بي وقالوا لي لماذا لم تبقِ على توقعاتك القديمة المتعلقة بالجنرال؟"، ولفتت إلى أنّها "أوّل من توقّع عودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة".

وفجّرت مفاجأة قائلةً: "قريباً سأغيب عن الشاشة فور انتهاء العقد مع LBCI وسأتفرّغ لإصدار كتاب حول سيرة حياتي".

بعد إخفاقها في توقّعها لاسم الرئيس العتيد، حلّت ليلى عبد اللطيف ضيفة في البرنامج الإذاعي الذي تقدّمه الإعلامية ميراي مزرعاني على FAME FM.وقالت ليلى: "أكدت ومرّات عديدة أنّ حظوظ الجنرال للرئاسة كبيرة والأرشيف موجود في LBCIوما من أحد معصوم عن الخطأ". وأضافت: "أحب الجنرال عون كثيراً وسبق أن زرته وفي كل حلقة كنت أتناوله وأتكلّم عن التيّار العوني".وتابعت: "أنا لست "الله" وجلّ من لا يخطئ وعونيون كثر اتّصوا بي وقالوا لي لماذا لم تبقِ على توقعاتك القديمة المتعلقة بالجنرال؟"، ولفتت إلى أنّها "أوّل من توقّع عودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة".وفجّرت مفاجأة قائلةً: "قريباً سأغيب عن الشاشة فور انتهاء العقد مع LBCI وسأتفرّغ لإصدار كتاب حول سيرة حياتي". لبنان 24 Saida Online