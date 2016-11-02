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بالصور...وفد من اللجنة الامنية الفلسطينية والجيش اللبناني يجول على بعض النقاط عند حدود عين الحلوة أرسل الخبر



وقد شارك في الجولة، اضافة الى اللواء ابو عرب، قائد القوة الامنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح، مسؤول عصبة الانصار الاسلامية الشيخ ابو طارق السعدي، وممثلون عن القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجنة الامنية.















جال وفد من اللجنة الامنية الفلسطينية العليا في لبنان برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب على بعض النقاط في منطقة السكة غرب مخيم عين الحلوة برفقة وفد من قيادة الجيش اللبناني يتقدمهم مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العميد ممدوح صعب حيث من المقرر ان يقيم فها نقاط مراقبة في اطار اجراءاته الامنية الجديدة في المنطقة لمنع تسلل اي مطلوبين.وقد شارك في الجولة، اضافة الى اللواء ابو عرب، قائد القوة الامنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح، مسؤول عصبة الانصار الاسلامية الشيخ ابو طارق السعدي، وممثلون عن القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجنة الامنية. صيدا أون لاين Saida Online