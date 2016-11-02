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بالصور... اعادة فتح مكتب الاونروا في عين الحلوة بعد اقفاله من قبل احد ابناء المخيم أرسل الخبر



وقد تدخل ممثل عصبة الانصار الاسلامية الشيخ طه شريدي لفض الاشكال، ثم قام ممثلو اللجنة الشعبية بزيارة منزل المتضرر والاطلاع عليه، حيث أجرى عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي اتصالا مع مدير قسم الهندسة الذي وعد بمعالجة الموضوع بأقرب وقت، قبل ان يتم اعادة فتح المكتب بحضور مدير منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير المخيم عبد الناصر السعدي.

فيما طالبت اللجان الشعبية المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة زيادة المبالغ المالية لترميم المنازل لأن احتياجات اللاجئين تفوق ما يقدم حاليا بكثير.





















أعادت اللجان الشعبية لـقوى التحالف الفلسطيني والقوى الاسلامية وانصار الله فتح مكتب مدير الاونروا في مخيم عين الحلوة بعد اقفاله من قبل احد ابناء المخيم احتجاجا على تأخر قسم الإعمار بإنجاز ترميم منزله بذريعة عدم توفر مبالغ مالية، حيث وقع تلاسن واشكال بينه وبين مسؤولي قسم الهندسة فيه فأقدم على اقفاله.وقد تدخل ممثل عصبة الانصار الاسلامية الشيخ طه شريدي لفض الاشكال، ثم قام ممثلو اللجنة الشعبية بزيارة منزل المتضرر والاطلاع عليه، حيث أجرى عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي اتصالا مع مدير قسم الهندسة الذي وعد بمعالجة الموضوع بأقرب وقت، قبل ان يتم اعادة فتح المكتب بحضور مدير منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير المخيم عبد الناصر السعدي.فيما طالبت اللجان الشعبية المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة زيادة المبالغ المالية لترميم المنازل لأن احتياجات اللاجئين تفوق ما يقدم حاليا بكثير. صيدا أون لاين Saida Online