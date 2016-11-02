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بالصور..المستشار سامي البقاعي يطلق صرخة ضد المخدرات خلال تكريم الرياضيين الفلسطينيين واللبنانيين في صيدا أرسل الخبر



وبعد كلمة لعريف الاحتفال مدرب منتخب فلسطين في لعية تاي بوكسينغ لؤي كعوش، ألقى مستشار دولة فلسطين في لبنان سامي البقاعي كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ الشعب اللبناني الحبيب على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية آملا ان تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ لبنان ويعود لبنان منارة الشرق من جديد .

واشار البقاعي الى ان اللقاء اليوم يهدف الى تعزيز التلاحم بين الفرق اللبنانية والفلسطينية خصوصا وان عددا كبيرا من الفرق اللبنانية يضم لاعبين فلسطينيين اساسيين، ولتأكيد الدعم للاندية الرياضية واللاعبين في مختلف الرياضات.



واطلق البقاعي صرخة لمحاربة ومكافحة آفة المخدرات مشيرا الى أهمية الرياضة في المساهمة في منع انحراف بعض الشباب وتفشي الآفات الاجتماعية، خصوصا وان مدينة صيدا شهدت في الفترة الاخيرة وفاة عدد من الشباب نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.



واكد البقاعي ان" العدو الصهيوني يستفيد من تدمير شبابنا من خلال تعاطيهم للمخدرات ونحن بإذن الله وبمساعدة مكتب مكافحة المخدرات والجمعيات التي تكافح هذه الآفات والأندية الرياضية سنقوم بإفشال مخططات العدو وسنحمي اطفالنا وشبابنا."



واثنى البقاعي على جهود الفصائل الفلسطينية في مخيمات لبنان لمحاربتهم هذه الظاهرة وتوقيف تجار ومتعاطي المخدرات وتنسيقهم مع الاجهزة الامنية اللبنانية لحماية الشباب اللبناني والفلسطيني من الوقوع في فخ هذه الآفة المدمرة.



من جهته اكد اللواء ابو احمد زيداني ان "اللقاء الذي أقامه المستشار سامي البقاعي هو تكريما لشريحة مهمة وفاعلة من شبابنا اللبناني والفلسطيني وتعبيرا عن ثقافة التآخي والتلاقي بين لبنان وفلسطين التي تعمدت بالدم في أكثر من مكان وزمان."

واضاف:" ليس صدفة ان يلتقي هذا الحشد المتميز في لقاء جاء تتويجاً لقناعة راسخة وثابتة لدى صاحب الدعوة بأن تلك الشريحة تمثل وتشكل احد ابرز عناوين التقدم والرقي لدى كل المجتمعات."

والقى رئيس نادي الحرية صيدا محمد العسيلي كلمة شكر فيها مبادرة المستشار سامي البقاعي التي جمعت كل الرياضيين في مدينة صيدا مؤكدا ان اللاعبين الفلسطينيين حاضرون بقوة في الاندية الرياضية، مشيرا الى ان نادي الحرية يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الفلسطينيين المتميزين وهم علامة فارقة فيه.



وقدم اللواء ابو احمد زيداني درعاً تقديرياً للمستشار سامي البقاعي عبارة عن مجسم للقدس ومن ثم قام بتقديم هدية تقديرية عبارة عن لوحة مطرزة عليها خريطة فلسطين والمسجد الاقصى لسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور تسلمها بالنيابة عنه المستشار الاول حسان شيشنية ومن ثم قدم المستشار سامي البقاعي هدية رمزية للاعب السابق أحمد الخطيب تقديرا لمسيرته الرياضية السابقة.



واخيرا قام البقاعي مع المكرمين ورؤساء النوادي بقطع قالب حلوى إحتفاءً بالمناسبة.



































































































































































































اقام مستشار دولة فلسطين في لبنان سامي البقاعي عشاءً تكريمياً للرياضيين اللبنانيين والفلسطينيين في منطقة صيدا وذلك في مطعم وادي اشمون بحضور المستشار الاول في سفارة فلسطين الاعلامي حسان شيشنية، مشرف دائرة الشباب في سفارة فلسطين المستشار خالد عبادي، مسؤول الشباب والرياضة في اقليم لبنان اللواء محمد زيداني "ابو احمد"، ورؤساء الاندية الرياضية ورؤساء الاتحادات الفلسطينة واللبنانية وعدد كبير من الرياضيين وابطال في الالعاب القتالية الفردية واعلاميين.وبعد كلمة لعريف الاحتفال مدرب منتخب فلسطين في لعية تاي بوكسينغ لؤي كعوش، ألقى مستشار دولة فلسطين في لبنان سامي البقاعي كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ الشعب اللبناني الحبيب على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية آملا ان تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ لبنان ويعود لبنان منارة الشرق من جديد .واشار البقاعي الى ان اللقاء اليوم يهدف الى تعزيز التلاحم بين الفرق اللبنانية والفلسطينية خصوصا وان عددا كبيرا من الفرق اللبنانية يضم لاعبين فلسطينيين اساسيين، ولتأكيد الدعم للاندية الرياضية واللاعبين في مختلف الرياضات.واطلق البقاعي صرخة لمحاربة ومكافحة آفة المخدرات مشيرا الى أهمية الرياضة في المساهمة في منع انحراف بعض الشباب وتفشي الآفات الاجتماعية، خصوصا وان مدينة صيدا شهدت في الفترة الاخيرة وفاة عدد من الشباب نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.واكد البقاعي ان" العدو الصهيوني يستفيد من تدمير شبابنا من خلال تعاطيهم للمخدرات ونحن بإذن الله وبمساعدة مكتب مكافحة المخدرات والجمعيات التي تكافح هذه الآفات والأندية الرياضية سنقوم بإفشال مخططات العدو وسنحمي اطفالنا وشبابنا."واثنى البقاعي على جهود الفصائل الفلسطينية في مخيمات لبنان لمحاربتهم هذه الظاهرة وتوقيف تجار ومتعاطي المخدرات وتنسيقهم مع الاجهزة الامنية اللبنانية لحماية الشباب اللبناني والفلسطيني من الوقوع في فخ هذه الآفة المدمرة.من جهته اكد اللواء ابو احمد زيداني ان "اللقاء الذي أقامه المستشار سامي البقاعي هو تكريما لشريحة مهمة وفاعلة من شبابنا اللبناني والفلسطيني وتعبيرا عن ثقافة التآخي والتلاقي بين لبنان وفلسطين التي تعمدت بالدم في أكثر من مكان وزمان."واضاف:" ليس صدفة ان يلتقي هذا الحشد المتميز في لقاء جاء تتويجاً لقناعة راسخة وثابتة لدى صاحب الدعوة بأن تلك الشريحة تمثل وتشكل احد ابرز عناوين التقدم والرقي لدى كل المجتمعات."والقى رئيس نادي الحرية صيدا محمد العسيلي كلمة شكر فيها مبادرة المستشار سامي البقاعي التي جمعت كل الرياضيين في مدينة صيدا مؤكدا ان اللاعبين الفلسطينيين حاضرون بقوة في الاندية الرياضية، مشيرا الى ان نادي الحرية يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الفلسطينيين المتميزين وهم علامة فارقة فيه.وقدم اللواء ابو احمد زيداني درعاً تقديرياً للمستشار سامي البقاعي عبارة عن مجسم للقدس ومن ثم قام بتقديم هدية تقديرية عبارة عن لوحة مطرزة عليها خريطة فلسطين والمسجد الاقصى لسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور تسلمها بالنيابة عنه المستشار الاول حسان شيشنية ومن ثم قدم المستشار سامي البقاعي هدية رمزية للاعب السابق أحمد الخطيب تقديرا لمسيرته الرياضية السابقة.واخيرا قام البقاعي مع المكرمين ورؤساء النوادي بقطع قالب حلوى إحتفاءً بالمناسبة. صيدا أون لاين Saida Online