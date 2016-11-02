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بالصور... جريحان في حادث سير بين ثلاث سيارات على طريق عام عبرا - مجدليون أرسل الخبر



وفي التفاصيل فإن سائق سيارة اجرة من نوع تويوتا كورولا بيضاء اللون فقد السيطرة عليها بسبب عطل ميكانيكي ادى الى اصطدامها بسيارة من نوع نيسان تيدا سوداء اللون ومرسيدس C فضية اللون.

وادى الحادث الى جرح (ريما ع. ا.) حيث نقلها الصليب الاحمر اللبناني الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة فيما نقل الجريح (فهد ح.) الى مستشفى دلاعة للمعالجة.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على ازالة السيارات من المكان.



























وقع حادث سير بين ثلاث سيارات على طريق عام عبرا - مجدليون شرق مدينة صيدا ادى الى سقوط جريحين.وفي التفاصيل فإن سائق سيارة اجرة من نوع تويوتا كورولا بيضاء اللون فقد السيطرة عليها بسبب عطل ميكانيكي ادى الى اصطدامها بسيارة من نوع نيسان تيدا سوداء اللون ومرسيدس C فضية اللون.وادى الحادث الى جرح (ريما ع. ا.) حيث نقلها الصليب الاحمر اللبناني الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة فيما نقل الجريح (فهد ح.) الى مستشفى دلاعة للمعالجة.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على ازالة السيارات من المكان. صيدا أون لاين Saida Online