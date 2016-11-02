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شعبة المعلومات توقف مطلوبا في صيدا بجرم سرقة سيارات أرسل الخبر



والموقوف مطلوب للقضاء بمذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض وحكم غيابي صادر عن محكمة جنايات الجنوب يقضي بالأشغال الشاقة سبع سنوات بجرم سرقة سيارات.

وقد سلم الموقوف الى مخفر صيدا الجديدة لاستكمال التحقيق معه قبل احالته للقضاء المختص. اوقفت شعبة المعلومات في صيدا قرب معمل فرز النفايات عند المدخل الجنوبي للمدينة الفلسطيني (احمد ك.) من مواليد 1995.والموقوف مطلوب للقضاء بمذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض وحكم غيابي صادر عن محكمة جنايات الجنوب يقضي بالأشغال الشاقة سبع سنوات بجرم سرقة سيارات.وقد سلم الموقوف الى مخفر صيدا الجديدة لاستكمال التحقيق معه قبل احالته للقضاء المختص. صيدا أون لاين