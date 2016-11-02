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بالصور... استنفار على شاطىء مدينة صيدا والسبب...! أرسل الخبر



وقد قام غطاسون تابعون لفوج اطفاء بلدية صيدا بعمليات بحث مضنية دون ان يجدوا اي اثر لاي غريق.

وقد تجمع عدد من المواطنين على الكورنيش البحري لمتابعة عمليات البحث، ولكن بعد مرور حوالي الساعة توقف البحث خصوصا وان الشخص الذي قام بالابلاغ عن الغرقى اختفى اضافة الى انه لم يتم الابلاغ لدى القوى الامنية عن اي مفقود.

































ابلغ احد الاشخاص فوج اطفاء بلدية صيدا عن غرق شخصين على شاطىء المدينة مقابل مركزهم حيث استنفرت على الفور عناصر فوج اطفاء البلدية وفوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد والقوى الامنية وخفر السواحل.وقد قام غطاسون تابعون لفوج اطفاء بلدية صيدا بعمليات بحث مضنية دون ان يجدوا اي اثر لاي غريق.وقد تجمع عدد من المواطنين على الكورنيش البحري لمتابعة عمليات البحث، ولكن بعد مرور حوالي الساعة توقف البحث خصوصا وان الشخص الذي قام بالابلاغ عن الغرقى اختفى اضافة الى انه لم يتم الابلاغ لدى القوى الامنية عن اي مفقود. صيدا أون لاين Saida Online