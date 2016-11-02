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ماذا حدث في أحد الفنادق بمنطقة المعاملتين؟ أرسل الخبر







بنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم يؤلفون فيما بينهم شبكة تعمل لصالح اللبناني ( أ.ج) تنشط في مجال تسهيل وممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وان المفاوضات لتلبية الخدمات الجنسية تحصل عبر الهاتف ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، وتم ضبط بحوزتهم اجهزة خليوية كانت تستخدم لهذه الغاية ومبالغ مالية .



وبعد انتهاء التحقيقات معهم احيلوا الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين . في اطار مكافحة عمليات الاتجار بالأشخاص وبناءً لمعلومات توفرت حول شبكة دعارة منظمة تنشط في مجال استقطاب فتيات من الجنسية السورية الى لبنان بهدف السياحة، حيث يحضرن في الواقع لممارسة أعمال الدعارة لصالح هذه الشبكة مقابل مبالغ مالية، وبنتيجة الاستقصاءات والمتابعة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة في أحد الفنادق بمنطقة المعاملتين، كل من اللبناني ( ف.ح ) ، و السوريين ( أ.ب)، (ح.ع)، ( م.خ)، ( م.م)، (م.ب)، والسوريات ( ش.ب)، ( ه.ع)، ( و.ج)، ( أ.م.خ)، ( ن.ح)، ( ص.غ)، ( ر.ب)، ( أ .م.م .خ)، ( س.ع)، ( ن.ب)، ( أ.خ ) .بنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم يؤلفون فيما بينهم شبكة تعمل لصالح اللبناني ( أ.ج) تنشط في مجال تسهيل وممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وان المفاوضات لتلبية الخدمات الجنسية تحصل عبر الهاتف ومواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، وتم ضبط بحوزتهم اجهزة خليوية كانت تستخدم لهذه الغاية ومبالغ مالية .وبعد انتهاء التحقيقات معهم احيلوا الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين . LBCI Saida Online