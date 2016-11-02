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بالفيديو: تلفزيون أثار رعب المشاهدين... المُقدّمة اختفت مباشرة على الهواء أرسل الخبر



وكانت محطّة TG4 تبثّ نشرة الأحوال الجويّة التي تُقدّمها الشابة كايتلين (Caitlín Nic Aoidh) حين تعرّضت الأخيرة فجأة لصعقةٍ قويّة جعلتها تختفي بسرعة من الاستديو.

وعمّ الصمت في أرجاء الاستديو للحظات قبل أن تقطع المحطّة البثّ التلفزيونيّ. لكنّ التلفزيون أوضح لاحقاً عبر تويتر الحادثة بتغريدةٍ جاء فيها "هل شاهدتم نشرة الأحوال الجويّة الليلة؟"

وحين اكتشف المشاهدون أنّ الأمر كان خدعة بمناسبة هالويين، انهالت سريعاً التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر الكثيرون أنّها أفضل خدعة على الإطلاق.



An bhfaca sibh ár láithreoir aimsire nua anocht? Rinne muid uasghradú ar @CaitlinNicAoidh #TG4XX #CaBhfuilCaitlin pic.twitter.com/2ka3ZE1dPQ — TG4 (@TG4TV) November 2, 2016



قامت محطّة تلفزيونيّة إيرلنديّة بخدعة بمناسبة هالويين فاجأت فيها جميع المشاهدين وأثارت الرعب في نفوسهم.وكانت محطّة TG4 تبثّ نشرة الأحوال الجويّة التي تُقدّمها الشابة كايتلين (Caitlín Nic Aoidh) حين تعرّضت الأخيرة فجأة لصعقةٍ قويّة جعلتها تختفي بسرعة من الاستديو.وعمّ الصمت في أرجاء الاستديو للحظات قبل أن تقطع المحطّة البثّ التلفزيونيّ. لكنّ التلفزيون أوضح لاحقاً عبر تويتر الحادثة بتغريدةٍ جاء فيها "هل شاهدتم نشرة الأحوال الجويّة الليلة؟"وحين اكتشف المشاهدون أنّ الأمر كان خدعة بمناسبة هالويين، انهالت سريعاً التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر الكثيرون أنّها أفضل خدعة على الإطلاق. وكالات