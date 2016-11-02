الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... رفع لافتات مرحبة بتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة

بالصور... رفع لافتات مرحبة بتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة أرسل الخبر



وقد كتب على اللافتات:" الاعتدال هو قناعاتنا والعيش المشترك هو ثوابتنا، نحن مع دولة الرئيس سعد الدين الحريري في السراء والضراء، والصدق الحقيقي اننا لن نتخلى عن مدرسة الشهيد رفيق الحريري...".

وقد سادت أجواء الفرح لاسيما عند جمهور تيار المستقبل في مختلف المناطق اللبنانية ، حيث من المقرر ان تنطلق غدا مسيرات سيارة عند الساعة الرابعة عصرا من امام مقر منسقية الجنوب في تيار المستقبل في عمارة المقاصد في صيدا اضافة الى أقامة حواجز محبة.













رفعت في عاصمة الجنوب صيدا لافتات مرحبة بتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة بعد يوم واحد من الاستشارات النيابية اليوم والتي حصل خلالها الرئيس الحريري على 86 صوتا من اصل 90 صوتا على ان تستكمل الاستشارات غدا مع باقي الكتل النيابية في قصر بعبدا.وقد كتب على اللافتات:" الاعتدال هو قناعاتنا والعيش المشترك هو ثوابتنا، نحن مع دولة الرئيس سعد الدين الحريري في السراء والضراء، والصدق الحقيقي اننا لن نتخلى عن مدرسة الشهيد رفيق الحريري...".وقد سادت أجواء الفرح لاسيما عند جمهور تيار المستقبل في مختلف المناطق اللبنانية ، حيث من المقرر ان تنطلق غدا مسيرات سيارة عند الساعة الرابعة عصرا من امام مقر منسقية الجنوب في تيار المستقبل في عمارة المقاصد في صيدا اضافة الى أقامة حواجز محبة. صيدا أون لاين Saida Online