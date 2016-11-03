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هذا ما سيلي إعلان تكليف الحريري أرسل الخبر



وعلم في هذا السياق أنّه ستلي إعلان تكليف الحريري رسمياً مسيراتُ سيّاراتٍ في المناطق اللبنانية وتجمّعاتٌ حاشدة ولا سيّما في الطريق الجديدة وبيروت وطرابلس والمنية والضنّية والكورة والبترون وإقليم الخرّوب وعكّار والبقاعين الأوسط والغربي وعرسال وراشيا وقرى العرقوب. ولوحِظ أنّه منذ مساء أمس، ارتفعَت صورٌ عملاقة للحريري ولافتاتٌ في كثير من المناطق اللبنانية احتفاءً بالتكليف.

لا تبدو هذه النسبة العالية التي سينالها الرئيس المكلّف نسبةً رقمية فقط، بل هي قوّة دفع ودعم معنوية لسعد الحريري نفسِه. فضلاً عن أنّها تشكّل فرصة قوية للرئيس الحريري للعودة إلى الميدان الحكومي،وعلم في هذا السياق أنّه ستلي إعلان تكليف الحريري رسمياً مسيراتُ سيّاراتٍ في المناطق اللبنانية وتجمّعاتٌ حاشدة ولا سيّما في الطريق الجديدة وبيروت وطرابلس والمنية والضنّية والكورة والبترون وإقليم الخرّوب وعكّار والبقاعين الأوسط والغربي وعرسال وراشيا وقرى العرقوب. ولوحِظ أنّه منذ مساء أمس، ارتفعَت صورٌ عملاقة للحريري ولافتاتٌ في كثير من المناطق اللبنانية احتفاءً بالتكليف. الجمهورية