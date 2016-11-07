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وصفة سحرية للتخلّص من السعال فوراً أرسل الخبر



ويلجأ العديد من الأشخاص الى استهلاك عدّة أنواع من العلاجات والأدوية للتخلص من هاتين المشكلتين، إلا انهم في كثير من الأحيان لا يحصلون على النتيجة المرجوة.

ولكن ما يجب الانتباه اليه هو أن المكوّنات الطبيعية قد تعود بالفائدة على الجسم أكثر من أي شيء آخر، إذ إن تناول العسل الخام أو أي مكوّن آخر يحتوي على التركيبة الغذائية نفسها قد يكون أكثر فعالية. لذلك ننصحكم بتناول الزنجبيل والعسل لأن هذين المكوّنين كفيلين بإيقاف السعال على الفور.

ما هي مكوّنات الوصفة؟

-ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل

-عسل صافٍ أو خام

-زيت الزيتون

-طحين

كما إنكم ستحتاجون أيضاً الى منديل، شريط لاصق وشاش طبي.

طريقة تحضير الوصفة:

قوموا أولاً بمزج العسل والطحين، من ثم أضيفوا القليل من زيت الزيتون وبعد ذلك الزنجبيل. واخلطوا المكوّنات جيّداً.

ضعوا الخليط على منديل من ثمّ لفوا الشاش حوله. بعد ذلك ضعوا المنديل على الصدر أو الظهر مع الشريط اللاصق.

في حال كنتم تحضرون هذا المزيج لطفل، فعليه أن يتركه على صدره أو ظهره لمدة 3 ساعات قبل أن يذهب الى السرير. ويمكن للبالغين أن يقوموا بذلك أثناء الليل، ولكن يجب أن يعلموا أن هذه الوصفة ستجعلهم يتعرّقون أكثر من المعتاد. يُعاني بعض الناس من مشكلة العطاس والسعال بشكل يومي ومتكرر. إن هاتين المشكلتين قد تُؤثران بشكل كبير على نمط حياة الناس وعلى علاقتهم بالآخرين.ويلجأ العديد من الأشخاص الى استهلاك عدّة أنواع من العلاجات والأدوية للتخلص من هاتين المشكلتين، إلا انهم في كثير من الأحيان لا يحصلون على النتيجة المرجوة.ولكن ما يجب الانتباه اليه هو أن المكوّنات الطبيعية قد تعود بالفائدة على الجسم أكثر من أي شيء آخر، إذ إن تناول العسل الخام أو أي مكوّن آخر يحتوي على التركيبة الغذائية نفسها قد يكون أكثر فعالية. لذلك ننصحكم بتناول الزنجبيل والعسل لأن هذين المكوّنين كفيلين بإيقاف السعال على الفور.ما هي مكوّنات الوصفة؟-ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل-عسل صافٍ أو خام-زيت الزيتون-طحينكما إنكم ستحتاجون أيضاً الى منديل، شريط لاصق وشاش طبي.طريقة تحضير الوصفة:قوموا أولاً بمزج العسل والطحين، من ثم أضيفوا القليل من زيت الزيتون وبعد ذلك الزنجبيل. واخلطوا المكوّنات جيّداً.ضعوا الخليط على منديل من ثمّ لفوا الشاش حوله. بعد ذلك ضعوا المنديل على الصدر أو الظهر مع الشريط اللاصق.في حال كنتم تحضرون هذا المزيج لطفل، فعليه أن يتركه على صدره أو ظهره لمدة 3 ساعات قبل أن يذهب الى السرير. ويمكن للبالغين أن يقوموا بذلك أثناء الليل، ولكن يجب أن يعلموا أن هذه الوصفة ستجعلهم يتعرّقون أكثر من المعتاد. Saida Online