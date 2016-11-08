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بالفيديو... مدرّس يتعرّى بشكل كامل أمام طلابه! أرسل الخبر



خلع المدرس كاميل ماغوميدوف ملابسه بشكل كامل أثناء تقديم محاضرة عن موضوع علم الأنسجة، ما أدى إلى هروب الطالبات من قاعة المحاضرة بشكل فوري.

وقال أحد الطلاب في الأكاديمية للوكالات الروسية إنّ هذه تصرفات غريبة وغير متوقعة من ذلك المدرس، الذي كان يعمل في الأكاديمية منذ فترة.

وأضاف الطالب "في البداية لم نفهم ما الذي يحدث مع المدرس، تعرى بشكل كامل، حتى لم يترك الملابس الداخلية، ومن ثم قام بالبحث عن شيء ما في حقيبته. لم نكن نعرف ما يجب القيام به. الطالبات بدأن يهربن من القاعة فورا".

وأكدت إدارة الأكاديمية إيقاف المحاضرة بسبب سوء السلوك لدى المدرس، وبدء التحقيق في هذا الشأن، مضيفة أنه تم إبعاد كاميل ماغوميدوف عن التدريس في الأكاديمية لمدة غير محددة.

وأثار هذا الفيديو الجدل لدى المدونين في موقع اليوتيوب، حيث توقع البعض أن المدرس قد يعاني من مشاكل نفسية، أو واجه حادث ما في حياته قد أدى إلى صدمة نفسية.



أثار مدرّس الأكاديمية الطبية في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، الغضب لدى الطلاب، حيث قام بأعمال غريبة أثناء تقديم المحاضرة.خلع المدرس كاميل ماغوميدوف ملابسه بشكل كامل أثناء تقديم محاضرة عن موضوع علم الأنسجة، ما أدى إلى هروب الطالبات من قاعة المحاضرة بشكل فوري.وقال أحد الطلاب في الأكاديمية للوكالات الروسية إنّ هذه تصرفات غريبة وغير متوقعة من ذلك المدرس، الذي كان يعمل في الأكاديمية منذ فترة.وأضاف الطالب "في البداية لم نفهم ما الذي يحدث مع المدرس، تعرى بشكل كامل، حتى لم يترك الملابس الداخلية، ومن ثم قام بالبحث عن شيء ما في حقيبته. لم نكن نعرف ما يجب القيام به. الطالبات بدأن يهربن من القاعة فورا".وأكدت إدارة الأكاديمية إيقاف المحاضرة بسبب سوء السلوك لدى المدرس، وبدء التحقيق في هذا الشأن، مضيفة أنه تم إبعاد كاميل ماغوميدوف عن التدريس في الأكاديمية لمدة غير محددة.وأثار هذا الفيديو الجدل لدى المدونين في موقع اليوتيوب، حيث توقع البعض أن المدرس قد يعاني من مشاكل نفسية، أو واجه حادث ما في حياته قد أدى إلى صدمة نفسية. Saida Online