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شاهد كيف اصطدم قطار بشاحنة فقسمها إلى نصفين أرسل الخبر

وقال جيف باسيت، مدير إدارة الإطفاء في المنطقة، إنهم تلقوا بلاغاً في العاشرة صباحاً يتعلق بالحادثة. وأوضح قائلاً: "عندما وصلت وحدتنا وجدت الشاحنة وقد انقسمت إلى نصفين".

وأضاف: "قمنا على الفور بالتحقق من عدم إصابة أحد في الحادث، وبدأنا بالسائقين ومن ثم ركاب القطار".



كما تبين أن واحداً فقط من ركاب القطار البالغ عددهم 82 راكباً قد أصيب. وقد انفصل الجزء المتضرر من القطار عن بقية العربات، وقد تم نقل الركاب جميعهم لقطار آخر.

ولم يعرف السبب الذي جعل الشاحنة والقطار يدخلان في وقت متزامن على التقاطع نفسه، ولا تزال التحقيقات جارية. وأشار باسيت قائلا: "نحمد الله أنه لم يمت أحد، ولم يخرج القطار عن مساره، لأنه حينها ستكون الكارثة كبيرة".



اصطدم قطار بولاية يوتا الأميركية بشاحنة تابعة لشركة فيديكس فقسمها إلى نصفين، وذلك في أحد التقاطعات ووسط الثلوج، وذلك صباح يوم السبت الماضي في منطقة وودز كروس، بحسب "أي بي سي نيوز".وقال جيف باسيت، مدير إدارة الإطفاء في المنطقة، إنهم تلقوا بلاغاً في العاشرة صباحاً يتعلق بالحادثة. وأوضح قائلاً: "عندما وصلت وحدتنا وجدت الشاحنة وقد انقسمت إلى نصفين".وأضاف: "قمنا على الفور بالتحقق من عدم إصابة أحد في الحادث، وبدأنا بالسائقين ومن ثم ركاب القطار".كما تبين أن واحداً فقط من ركاب القطار البالغ عددهم 82 راكباً قد أصيب. وقد انفصل الجزء المتضرر من القطار عن بقية العربات، وقد تم نقل الركاب جميعهم لقطار آخر.ولم يعرف السبب الذي جعل الشاحنة والقطار يدخلان في وقت متزامن على التقاطع نفسه، ولا تزال التحقيقات جارية. وأشار باسيت قائلا: "نحمد الله أنه لم يمت أحد، ولم يخرج القطار عن مساره، لأنه حينها ستكون الكارثة كبيرة". Saida Online