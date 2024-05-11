التنظيم الشعبي الناصري ينعي الشهيدين يوسف جلول وغالب حسين الحاج، ويؤكد أن استهدافهما جريمة تؤكد على الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي وغدره

يتوجه التنظيم الشعبي الناصري بالتعزية الحارة باستشهاد ابن مدينة صيدا الشاب "يوسف جلول" ، والمسعف "غالب حسين الحاج" الذين استشهدا جراء استهداف العدو الصهيوني بشكل مباشر فريقاً من عمال شركتي "أوجيرو" و"تاتش" كانوا يقومون بأعمال صيانة لإحدى محطات الإرسال في منطقة طيرحرفا.

ويتوجه التنظيم بالتعزية الحارة لعائلة الشهيدين ولأصدقائهما ولعموم أبناء صيدا وأبناء الجنوب الصامد، مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء تؤكد على الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي وغدره، وما هي إلا دليل على فشل هذا العدو في تحقيق أهدافه في فرض إرادته على شعبنا الصامد.

إن أبناء صيدا والجنوب قدموا التضحيات الكبيرة والجسام في مواجهة هذا العدو، وأجبروه على الاندحار، وهو يحاول اليوم أن يرهبهم عبر استهداف المدنيين.