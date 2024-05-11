صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

صيدا

البزري يبحث وخبراء السير ضرورة تنظيم إستخدام الدراجات النارية والكهربائية في المدينة

صيدا اون لاين

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في مكتبه وفداً من خبراء السير في المدينة حيث جرى النقاش حول السلامة المرورية وحوادث السير وكيفية معالجتها، كذلك تطرق البحث إلى واقع الدراجات النارية والكهربائية وضرورة تنظيمها كونها أصبحت وسيلة نقل حيوية وضرورية ولكنّها تحتاج إلى تنظيم لتأمين السلامة المرورية وللحفاظ على سلامة مستخدمي الدراجات النارية والكهربائية وسائقي السيارات والمشاة. 
هذا ووعد البزري بمتابعة الموضوع مع السلطات المعنية سواء على مستوى محافظة الجنوب أم على مستوى قيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وصولاً إلى الخواتيم المرجوة من أجل تنظيم السلامة المرورية في المدينة وحماية الأهالي والسكان والمشاة.

اقرأ أيضا

بالفيديو: أكثر من 66 مليار ليرة لبنانية.. مواطن يفوز بجائزة اللوتو!

بيان للأمن العام اللبناني بشأن منح الإقامات السنوية والدائمة

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري تنتخب ناصيف عيسى ومصباح الزين للأمانة العامة للتنظيم

"الهيركات" مستمر: موعد إقرار 25000 ليرة للدولار اقترب

أمن عام صيدا أوقف 7 سوريين بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني وختَم محلهم بالشمع الأحمر

تم نسخ الرابط