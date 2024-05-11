البزري يبحث وخبراء السير ضرورة تنظيم إستخدام الدراجات النارية والكهربائية في المدينة

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في مكتبه وفداً من خبراء السير في المدينة حيث جرى النقاش حول السلامة المرورية وحوادث السير وكيفية معالجتها، كذلك تطرق البحث إلى واقع الدراجات النارية والكهربائية وضرورة تنظيمها كونها أصبحت وسيلة نقل حيوية وضرورية ولكنّها تحتاج إلى تنظيم لتأمين السلامة المرورية وللحفاظ على سلامة مستخدمي الدراجات النارية والكهربائية وسائقي السيارات والمشاة.

هذا ووعد البزري بمتابعة الموضوع مع السلطات المعنية سواء على مستوى محافظة الجنوب أم على مستوى قيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وصولاً إلى الخواتيم المرجوة من أجل تنظيم السلامة المرورية في المدينة وحماية الأهالي والسكان والمشاة.