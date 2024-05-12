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أقدم على عمليات سرقة عدّة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "بتاريخ 10-5-2024 وفي محلة ساسين- الأشرفية، ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت عناصر فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت بالتنسيق مع مفرزة استقصاء بيروت، من توقيف المدعو: أ. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)، لقيامه بعدة عمليات احتيالية، حيث يستقلّ سيارات أجرة، وفي خلال انتقاله على متنها، يراقب السائق ويكتشف المكان الذي يضع فيه ما يكتسبه، وبعدها يستغلّ انشغاله عند تأمينه زبائن آخرين، ويسرق ما توفّر له من المال".

وأضاف البيان: "بالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على عدة عمليات سرقة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في شارع بيضون - الأشرفية، أو الاتصال على الرقم: 328094-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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