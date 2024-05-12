قطاع صيدا في حزب الله نظم احتفالات تكريمية للشهيدين عيسى وبكة

أحياء لمرور ثلاثة أيام على استشهاد المجاهد على طريق القدس مصطفى عيسى( حيدر ) نظم قطاع صيدا في حزب الله احتفالا تكريميا في النادي الحسيني لبلدة عزة حضره المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة جبل عامل الثانية فضيلة الشيخ محمد جمعة وفعاليات سياسية وحزبية وبلدية واختيارية ولفيف من العلماء وممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

الشيخ جمعة ألقى كلمة حزب الله وأكد فيها على المضي في خط المقاومة والجهاد والتضحيات مهما بلغت موجها التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته الباسلة والشريفة ومشددا ان محور المقاومة من طهران آلى صنعاء يقف متماسكا في مواجهة العدوين الصهيوني والأميركي معاهدا الشهداء على المضي في هذا الخط المقدس.

وفي قناريت أحيا القطاع ذكرى مرور أربعين بوما على ارتقاء الشهيد على طريق القدس علي بكة (نديم) باحتفال تكريمي في النادي الحسيني لبلدته قناريت بحضور فعاليات وشخصيات وعلماء وحشد من أبناء البلدة والجوار واختتم الاحتفال بكلمة لفضيلة الشيخ محمد جمعة الذي تحدث عن عظمة الشهيد وبركات شهادته وآثارها المعنوية على أهل الشهيد وأقربائه وكل محبيه.