"الحزب": هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على خيم لضباط وجنود العدو جنوب بيت هلل وإيقاعهم بين قتيل وجريح
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:20 من صباح اليوم الإثنين 2024-05-13، هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على خيم استقرار ومنامة ضبّاط وجنود العدو في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعيّة الاحتياطيّة 403 التّابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل، وأصابت أهدافها بشكل مباشر؛ وأوقعت ضبّاط وجنود العدو بين قتيل وجريح".