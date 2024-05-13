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"الحزب": هجوم جوي ‏بمسيّرات انقضاضية على خيم لضباط وجنود العدو جنوب بيت هلل وإيقاعهم بين قتيل وجريح

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أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:20 من صباح اليوم الإثنين 2024-05-13، هجومًا جوّيًّا ‏بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضيّة على خيم استقرار ومنامة ضبّاط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعيّة الاحتياطيّة 403 التّابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل، وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر؛ ‏وأوقعت ضبّاط وجنود العدو بين قتيل وجريح".

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