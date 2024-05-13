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البزري يدعو لمزيدٍ من التنسيق من أجل متابعة ملف معالجة النفايات في المدينة ومحيطها

صيدا اون لاين

شكر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أعضاء اللجنة التشاركية لمراقبة موضوع معالجة النفايات في صيدا والتي تُمثّل نواب المدينة ومختلف القوى السياسية والمجتمعية الناشطة وتُنسّق مع بلدية صيدا في الملف البيئي على تقريرهم المُفصّل وعلى متابعتهم الدورية، مؤكداً أن هذا التقرير وإن كان يحتوي على بعض الإيجابيات إلاّ أنه يُشير إلى أمورٍ خطيرة ويجب متابعتها وتحديد المسؤولية نحوها خصوصاً لعدم قدرة المركز بواقعه الحالي على معالجة كامل كميات النفايات التي تدخل إليه وعلى فشله السابق في معالجة هذه النفايات وقيامه بالتخلص منها بإسلوبٍ عشوائي غير مدروس ممّا يُشكّل خطراً على البيئة، وعلى التربة وعلى المياه المحيطة بمنطقة مركز المعالجة.
وشدد البزري على ضرورة التنسيق بين اللجنة وإتحاد بلديات صيدا- الزهراني وبلدية صيدا ووزارة البيئة من أجل تأمين حُسن سير العمل في معالجة النفايات والمحافظة على الشروط البيئية السليمة.

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