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أستاذٌ يغتصب قاصراً في غادير... وبيانٌ من المدرسة!

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أفادت معلومات صحفية، اليوم الاثنين، أن "فصيلة درك جونية تمكنت من إلقاء القبض على أستاذ لبنانيّ متّهم باغتصاب قاصر في إحدى المدارس في منطقة غادير، بعد أن تقدّم الأهل بشكوى".
وقد صدر عن مدرسة القلبين الأقدسين في كفرحباب ، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "موضوع الأستاذ الذي يتم تداول إسمه أخيراً في حادثة غادير، هو قيد المتابعة الدقيقة من قبلنا".
وأضاف البيان، "نحن مع القضاء في كل ما ستظهره التحقيقات، ونلتزم بقراراته ونحترمها".
وتابع، "ردا على تساؤلاتكم نعلمكم ان القاصر المعني ليس تلميذا في مدرستنا ولم يكن يوما مسجلاً فيها".
وأشار البيان الى أن "إنطلاقا من حرصنا على الحقيقة واحترام حقوق الانسان نهاب بالجميع التعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية ووعي".
وختم، "إن المدرسة ملتزمة بشرعة حماية الطفل ومستمرة بحملة التوعية والتثقيف بالتعاون مع "جمعية حماية " وفقًا للبرنامج المعتمد منذ سنتين في مدرستنا".

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