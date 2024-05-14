تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب... تدابيرُ سير غداً

صَـدَرَ عن المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلي: "السَّاعة 11:00 من تاريخ 15/05/2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسةٌ عامّة لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبيّة".

وأضاف، "لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء".

وتابع البلاغ، "يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".