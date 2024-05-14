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لبنان

تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب... تدابيرُ سير غداً

صيدا اون لاين

صَـدَرَ عن المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلي: "السَّاعة 11:00 من تاريخ 15/05/2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسةٌ عامّة لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبيّة".
وأضاف، "لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء".
وتابع البلاغ، "يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".

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