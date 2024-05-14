اختتام بطولة JUNIOR NBA LEAGUE الخامسة في LAU بمشاركة فرق للبنات الناشئات للمرة الأولى

إختتمت دائرة الرياضة في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU بطولة Junior NBA League – LAU الاميركية بنسختها اللبنانية الخامسة، والتي جرت بين 30 نادياً لبنانياً من فئة الناشئين (14 عاماً وما دون)، وعشر فرق من المدارس اللبنانية للناشئات (14 عاماً وما دون) وذلك للمرة الاولى للبنات. شارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة تباروا ضمن 110 مباريات على ملاعب الجامعة اللبنانية الاميركية ومجمع الرئيس ميشال سليمان في جبيل. وتندرج هذه البطولة ضمن اطار الشراكة ما بين جامعة LAU والرابطة الوطنية لكرة السلة الاميركية NBA.

وأقيمت المباريات النهائية يوم الأحد الفائت 12 أيار في مجمع ميشال سليمان الرياضي في جبيل بحضور الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة شربل رزق ممثلاً رئيس الاتحاد اكرم الحلبي، ومسؤولين من LAU وحشد كبير من الاهالي ومشجعي الرياضة. وفي ختام الدورة سلمت كأس البطولة للناشئين الشباب الى فريق نادي الرياضي – بيروت الذي ارتدى قميص نادي Cleveland Cavaliers الاميركي واحتل المركز الاول متفوقاً على منافسه نادي Vintage الذي ارتدى قميص نادي Houston Rockets الاميركي بنتيجة متقاربة: 87-83، وحل فريق نادي NSA الذي ارتدى قميص نادي New Orleans Pelicans الاميركي في المركز الثالث. وفي بطولة الناشئات الفتيات حاز فريق مدرسة الراهبات الانطونيات – غزير الذي ارتدى قميص نادي Minisota Timberwolves الاميركي متفوقاً على منافسه فريق مدرسة مار يوسف عينطورة الذي ارتدى قميص Los Angeles Lakers الاميركي بنتيجة: 99-75، وحل ثالثاً فريق مدرسة برمانا العالية الذي ارتدى قميص نادي Indiana Pacers الاميركي.

وفي الجوائز، فاز كل من روين خليل عن فئة الناشئين الشباب و لولوا بو سمرا عن فئة الناشئات الفتيات في مباراة المواهب. وفي فئة الرمي الثلاثي فاز كل من فابيو كاسبار عن الناشئين الشباب وتيا منصور عن الناشئات الفتيات. وفي فئة مبارزة الرميات الحاسمة فاز جاد دبوق. واختارت اللجنة المنظمة افضل خمس لاعبات عن الفتيات الناشئات: غلوريا قمر، تيا منصور، لين قانصوه، تينا سيدة، لوسيا ابو عتمة. في حين اختيرت تينا سيدة كأفضل لاعبة في الدورة MVP . واختارت اللجنة افضل خمس لاعبين عن الناشئين الشباب: انطوني بو زيد، جيفري خيرالله، جاد دبوق. واختير جاد أصفر كأفضل لاعب.

وعبر مسؤول الرياضة في حرم جبيل الجامعي والمنظم الرئيسي للدورة المدرب جو مجاعص، عن سعادته "بالدعم والتشجيع الكبير الذي اظهره الاهالي لرؤيتهم اولادهم وهم يلعبون رياضة كرة السلة الشريفة على الملاعب". وشكر الاتحاد اللبناني لكرة السلة على دعمه، وقال: "لقد اشاعت هذه البطولة والمنافسات الجميلة التي تخللتها طاقة إيجابية لدى كل من شارك فيها وخصوصاً لدى اللاعبين واهاليهم، وتركت بصيص أمل بمستقبل افضل لكرة السلة في لبنان بوجود هؤلاء الشباب والفتيات وحماستهم المنقطعة النظير لهذه الرياضة الرائعة".

وشدد مجاعص على أن الجامعة اللبنانية الاميركية LAU تضع الرياضة في سلم اولوياتها منذ تأسيسها قبل 100 عام وهي مستمرة في رسالتها هذه حاضراً ومستقبلاً.