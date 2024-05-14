وزير خارجية مصر: الأزمة الإنسانية بغزة ناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

ندد وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان، بمحاولات إسرائيل إلقاء اللوم على مصر في الأزمة الإنسانية بغزة.

واكد شكري إن الأزمة الإنسانية بغزة ناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وينبغي على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بالسماح بدخول المساعدات لغزة عبر المعابر البرية الخاضعة لسيطرتها.

إلى ذلك، قال مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية إن إغلاق معبر رفح سببه تصعيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإن مصر ليست مسؤولة عنه.

يذكر بان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اشار الى إنه يجب "إقناع" مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة "للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية". وذكر في بيان له، إن مهمة "منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"