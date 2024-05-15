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السيد نصرالله التقى وفدًا قياديًا من حماس وجرى بحث الوضع في غزة والتأكيد على "وحدة الموقف"

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بحث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مع وفد قيادي من حركة "حماس" ‏برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، في "تقييم موسّع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة"، وفق بيان لـ"حزب الله". 

و‏جرى استعراض "مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم".

ووفق البيان، تم التأكيد على "وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات".

وتمت الإشادة بـ"مستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".

 

 

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