السيد نصرالله التقى وفدًا قياديًا من حماس وجرى بحث الوضع في غزة والتأكيد على "وحدة الموقف"
بحث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، مع وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، في "تقييم موسّع ومعمق للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصًا وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة"، وفق بيان لـ"حزب الله".
وجرى استعراض "مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في أماكن كثيرة من العالم".
ووفق البيان، تم التأكيد على "وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات".
وتمت الإشادة بـ"مستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".