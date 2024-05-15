توقيف شخص يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات بتاريخ 06-05-2024، حول قيام مجهول بسرقة سيارة من محلة صيدا عن طريق إرسال رافعة سيارات وتحميلها بحجة أنها عائدة له وهي معطلة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية مالك السيارة، حيث تم التواصل معه وأفاد أن سيارته معطّلة وأنه ليس من أرسل الرافعة لنقلها. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية المتورّط بعملية السرقة، وتبيّن أنه نفّذ عدة عمليات سرقة سيارات بالطريقة نفسها وهو المدعو:

خ. ش. (من مواليد عام ١٩٦٥، لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة سيارات بطريقة احتيالية بواسطة رافعة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.