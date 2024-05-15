الحزب يرد على "الاغتيال" الذي نفذه العدو في صور!

صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، بيان جاء فيه: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد على الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في الجنوب هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 15-5-2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابوها بشكل مباشر وتم تدمير جزء منها".

واضاف، "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء ‌‏15-5-2024، مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".‏