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كلاس اخلى مبنى وزارة الشباب والرياضة بعد حصول تشققات وسماع أصوات في بعض الجدران

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طلب وزير الشباب الرياضة من الموظفين إخلاء مبنى الوزارة الكائن في شارع سامي الصلح في بيروت، بعد حصول تشققات وسماع أصوات في بعض الجدران.

وأبلغ وزير الشباب والرياضة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وتواصل مع وزير الأشغال العامة علي حميه ونقيب المهندسين فادي حنا حيث تم ارسال وفد هندسي من الجهتين.

وتقرر منع دخول اي موظف او مواطن إلى المبنى بانتظار افراغ المستودع من قبل الدفاع المدني من المياه، بعد التواصل مع العميد ريمون خطار، على ان يتم اجراء الكشف بعد ذلك واتخاذ القرار النهائي، كما تم عزل الكهرباء عن المبنى.

وفي وقت سابق، كشفت معلومات للنشرة انه تم اخلاء مبنى وزارة الشباب والرياضة من الموظفين والمواطنين بعد حدوث تشققات في جدران المبنى. 

 

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