ميقاتي بعد لقاء بوغدانوف بالمنامة: لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له في المجالات كافة

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف مساء اليوم في مقر اقامته في المنامة، خلال مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد غدا.

شارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

في خلال اللقاء، اكد رئيس الحكومة" ان لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له في المجالات كافة، متمنيا ان يكون هناك جهد روسي اكبر لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان".