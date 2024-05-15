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إقتصاد وأعمال

الدولار يسجل أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو قبل صدور بيانات تضخم أمريكية

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 تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الأربعاء مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المتعاملين لتقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء ويمكن أن يحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وارتفع الين قليلا أمام الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في أسبوعين إذ استمرت فجوة العائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الأمريكية في تشجيع بيع العملة اليابانية.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل نيسان.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة ويتأثر بشدة بأداء اليورو، 0.11 بالمئة إلى 104.90، وهو أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.
ووفقا لاستطلاع لرويترز، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 على أساس شهري في أبريل نيسان مقابل الارتفاع 0.4 بالمئة في مارس آذار.

وتراجع الدولار 0.29 بالمئة إلى 155.99 ين يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى 156.80 ين خلال الليل.

وأدى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 34 عاما عند 160.245 ين في 29 أبريل نيسان إلى جولتين من عمليات الشراء القوية للين، والتي اشتبه متداولون ومحللون في أنها من عمل البنك المركزي ووزارة المالية في اليابان.

وتعافى اليوان من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار إذ تلقت معنويات المستثمرين دفعة من تقرير عن خطة محتملة للتخفيف من وطأة أزمة قطاع الإسكان في البلاد وهو ما فاق أثر قرار الرئيس الأمريكي فرض زيادات حادة على التعريفات الجمركية لعدد كبير من السلع الصينية. وتراجع الدولار 0.22 بالمئة إلى 7.2222 يوان في التعاملات خارج الصين.

وصعد الدولار الأسترالي 0.28 بالمئة إلى 0.6648 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.6651 دولار للمرة الأولى منذ الثامن من مارس آذار.

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