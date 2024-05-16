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لبنان

خبرٌ يهمّكم عن "حساباتكم المصرفية".. أمرٌ إيجابي!

صيدا اون لاين

أكد مصدر مالي واقتصادي لـ"لبنان24" أهمية "خدمات الدفع الإلكتروني" ضمن المؤسسات، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتباط وثيق ومهم بالمصارف بواسطة حسابات بالدولار الأميركي.
وبحسب المصدر، فإن الدفع الالكتروني خطوة جيدة ومهمة على صعيد تبديد ما يُسمى "إقتصاد الكاش"، كما أنه يفرض "قوننة" لآلية الدفع ويجعلها موثوقة بشكلٍ أكبر خصوصاً إن كان التعامل بالعملة الصعبة.

ولفت المصدر إلى أن هناك شركات داخل لبنان بات تفكر بإعادة تفعيل هذه الخدمة بشكلٍ أكبر، الأمر الذي يمنح الزبائن مرونة في استخدام حساباتهم المصرفية.

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