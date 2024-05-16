يروجان المخدّرات في حيّ السّلّم والعمروسية!

صــدر عــــن المديريّة العـامّـة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية".

وأشار الى، ان "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما: ح. ش. (من مواليد عام 2002، لبناني)، د. ر. (من مواليد عام 2004، سوري)".

ولفت البلاغ الى، أن "بتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة حيّ السّلّم أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية -تم ضبطها- تبيّن أنها مسروقة من محلة زقاق البلاط بتاريخ 12-04-2024".

وأضاف، "بِتفتيشهما والدراجة، تم ضبط: مسدس حربي مع ممشط وطلقات صالحة للاستعمال، /33/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة باز الكوكايين، /6/ اكياس بداخلها مادة السالفيا، أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف، مبلغ مالي".

وتابع البلاغ، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلّتَي حي السلم والعمروسية على متن الدراجة التي أوقفا على متنها".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".