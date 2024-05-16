صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بجرم الاتجار وتهريب المخدرات... قاض يدّعي على دكتور "فود" ويحدّد جلسة لاستجوابه ثانوية المهدي الغازية نظمت حفل التكريم السنوي للفتيات المكلفات في مجمع الزهراء في صيدا إطلاق نحو 40 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجولان وإصبع الجليل الحملات الأمنية في لبنان: "الواسطة" غير متاحة للجميع وأسئلة حول الاستمرارية! الجيش يعلن حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر نيسان المنصرم: توقيف 474 شخصًا من جنسيات مختلفة في الجنوب.. إقفال محلات يديرها سوريون بطريقة غير شرعية

لبنان

يروجان المخدّرات في حيّ السّلّم والعمروسية!

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّة العـامّـة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية".
وأشار الى، ان "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما: ح. ش. (من مواليد عام 2002، لبناني)، د. ر. (من مواليد عام 2004، سوري)".
ولفت البلاغ الى، أن "بتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة حيّ السّلّم أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية -تم ضبطها- تبيّن أنها مسروقة من محلة زقاق البلاط بتاريخ 12-04-2024".
وأضاف، "بِتفتيشهما والدراجة، تم ضبط: مسدس حربي مع ممشط وطلقات صالحة للاستعمال، /33/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة باز الكوكايين، /6/ اكياس بداخلها مادة السالفيا، أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف، مبلغ مالي".
وتابع البلاغ، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلّتَي حي السلم والعمروسية على متن الدراجة التي أوقفا على متنها".
وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

اقرأ أيضا

مصرف لبنان يجمّد حسابات بسبب اختلاسات مالية ضخمة في أحد المصارف اللبنانية.. اليكم التفاصيل

رئيس بلدية صيدا د. بديع واكب تسيير الآليات الجديدة لشركة NTCC وتوزيع مستوعبات النفايات وجال في السوق التجاري

عودة قريبة للشيخ بهاء الحريري إلى لبنان.. ماذا عنها؟

غارات على البقاع.. وغرفة عمليات اسرائيلية لتوسيع الضربات

جريمة مروّعة في رومين.. سوري يقطع يد زوجته ويفرّ إلى جهة مجهولة!

مفاجأة عن "سعر الشاورما" في صيدا.. ما القصّة؟

تم نسخ الرابط