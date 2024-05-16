صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

شؤون فلسطينية

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 35272 والإصابات إلى 79205

صيدا اون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35272، والإصابات إلى 79205، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 64 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة إسرائيلي قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس شمالي الضفة جراء عملية طعن، والمنفذ نجح في الانسحاب من المنطقة".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا".

وكان قد قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص في طولكرم في شمال الضفة الغربية في وقت سابق من فجر الخميس، على ما أعلنت السلطات الفلسطينية.

اقرأ أيضا

تراجع لافت.. إليكم الخبر التالي عن الدولار

لبنان يستعيد رأس أشمون الأثري بعد سرقته عام 1981

مؤسسة الحريري بالشراكة مع "UNEP" نظما في صيدا يوماً بيئياً تشاورياً حول الإقتصاد الدائري والإقتصاد الأزرق

خبرٌ يهمّكم عن "حساباتكم المصرفية".. أمرٌ إيجابي!

رغم وجودها خارج الأراضي اللبنانية... قرار بمنع سفر ممثّلة!

بعد توقّعه حدوث زلزال قويّ جدّاً.. العالم الهولنديّ ينشر تغريدة عن موقع عربيّ ماذا قال فيها؟

تم نسخ الرابط