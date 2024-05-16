"جذب شركات البناء والهندسة"... سلام: نتحضر للاستفادة وتحريك عجلة اقتصادنا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة تصريف الأعمال أمين سلام، في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماعاً مع وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني البحريني السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، خُصّص لتبادل التجارب والخبرات بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وشرح سلام للرميحي، "المحاولات القائمة لتنويع مصادر التمويل بهدف تأمين استمرارية اعطاء قروض الاسكان الى اللبنانيين"، مثنيا على، "الدعم الحاصل منذ سنتين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي – ومقرّه الكويت، الى مصرف الاسكان لتمويل شراء مساكن لذوي الدخلين المحدود والمتوسط مع التركيز على جيل الشباب الذي يطمح إلى تكوين عائلة، وهو ما أدى الى اعادة الحركة في القطاع العقاري".

وتابع، "على المدى الطويل ثمة عمل وافر في لبنان وخاصة في المرحلة القادمة عندما تهدأ الامور في لبنان وسوريا، والتي باعتقادي وبسبب الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والمدن والبنى التحتية المترهلة، ستشهد أكبر مشروع عمراني واعادة بناء في العالم".

وأضاف سلام، "علينا أن نتحضر للاستفادة وتحريك عجلة اقتصادنا بالتأسيس على اعادة الاعمار عبر جذب الشركات التي تُعنى بالبناء والهندسة الداخلية والخارجية وصناعة المفروشات وغيره، ليكون لبنان مقرا لها للانطلاق الى اعادة الاعمار".