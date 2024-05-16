أردوغان: على الإنسانية دعم نضال الفلسطينيين من أجل حريتهم دبلوماسياً وقانونياً

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على وجوب دعم العالم بأسره نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته.

واشار اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي كوباخيدزه في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، الى انه "يجب على الإنسانية جمعاء أن تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته دبلوماسياً وقانونياً، سيما أن هذا الشعب دفع في سبيل نيل حريته ثمناً باهظاً".

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وجورجيا، قال أردوغان: "نواصل عملنا لضمان عودة خط سكة الحديد باكو- تبليسي - قارص، إلى العمل بطاقته الكاملة مجددا".

وتطرق إلى الهجوم المسلح الذي تعرض له رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، قائلا: "سنواصل الوقوف ضد أي عمل يستهدف السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا".