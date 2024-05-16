كيف نتعامل مع القلق المالي؟

كلما كان الإنسان واعيًا لما يشعر به، كلما استطاع حماية نفسه ومحيطه. في هذه الحياة بتقلباته السريعة، لا مفر من القلق والتوتر والخوف. ولكن ما يميز الإنسان الناجح عن غيره هو نظرته إلى هذه المشاعر السلبية واستراتيجيته في معالجتها وبل تحويلها إلى أحاسيس إيجابية مولدة للنجاح...

يعاني الفرد اليوم مما يسمى القلق المالي أو السم القاتل. بالطبع، إن تدهور أوضاعك المالية لن تقتلك، ولكن القلق المالي الناتج عن هذا الحدث قد يودي بحياتك.

لا شك في أن الإنسان كتلة من المشاعر، تارة تراه سعيدًا، وتارة تراه كئيبًا، وتارة تراه خائفًا، وهكذا دواليك. ومع الضغط النفسي والظروف الصعبة التي تتواتر على الإنسان يومًا بعد يوم، صار التوتر مصاحبًا للإنسان على الدوام، من قلق المدرسة، إلى قلق الجامعة، إلى قلق السير، وقلق المعيشة، تختلف العوامل والنتيجة واحدة.. الإنسان ضحية شعور القلق.

نصائح للتعامل مع القلق المالي

1. اعرف أنك لست الوحيد

كلما شعرنا بالوحدة، كلما تفاقم لدينا الشعور بالقلق. ولكن لا بد للفرد أن يعلم أنه ليس الوحيد الذي يعاني من القلق المالي. فوفقًا لموقع سيان بي سي أكدت الدراسات أن قضايا المال هي المصدر الرئيسي للتوتر في حياة 7 من كل 10 بالغين. فاطمئن، لست المحارب الوحيد في ميدان المعركة.

2. خذ استراحة

إن الاستراحة والابتعاد عن الأجواء المثيرة للقلق قد يكون حلًا مناسبًا. اذهب في نزهة، أو مارس نشاط رياضي، أو استمع إلى الموسيقى، أو قم بأي عمل يبعث في نفسك شعور الراحة والطمأنينة. تحرر من هذه الطاقة السلبية لتعاود العمل بعقل صافٍ ومنتعش.

3. تجنب التفكير المدمر

عند التعرض لأزمة مالية، غالبًا ما يتجه الفرد إلى لوم نفسه ونعت شخصه بالفاشل، وبل التفكير بطريقة مدمرة وسلبية لأبعد الحدود. كن واقعيًا ولا تعظم الأمور أو تبالغ برؤيتها.

4. اطلب المساعدة

عندما يتغلب عليك شعور القلق المالي، لا ضرر في اللجوء إلى الخبراء والمختصين لمعالجة الموضوع. إن الاستعانة بأخصائي صحة عقلية أو حتى أخصائي تخطيط مالي قد يساعدك في التعامل مع توترك وإحراز تقدمًا ملحوظًا في مواجهة التحديات المالية المختلفة.

كلما كان الإنسان واعيًا لما يشعر به، كلما استطاع حماية نفسه ومحيطه. في هذه الحياة بتقلباته السريعة، لا مفر من القلق والتوتر والخوف. ولكن ما يميز الإنسان الناجح عن غيره هو نظرته إلى هذه المشاعر السلبية واستراتيجيته في معالجتها وبل تحويلها إلى أحاسيس إيجابية مولدة للنجاح.