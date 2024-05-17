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منطقة لبنانية... سرقنّ 60 ألف دولار من منزل

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 4-5-2024 ادعى مواطن حول تعرّض منزله الكائن في محلة بدارو للسرقة من داخله، وأن المبلغ المسروق هو عبارة عن /60,000/ دولار أميركي.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف هوية الفاعل. ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تبيّن لشعبة المعلومات أن المتورطين بعملية السرقة، هن:
ب. ك. (مواليد عام 1996، كينية)
م. إ. (مواليد عام 1987، كينية)
ك. م. (مواليد عام 2001، كينية)
بتاريخ 8-5-2024، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجدهنّ في محلة البوار، حيث قامت بمداهمته وأوقفتهن. وبتفتيشهن، ضبط بحوزة الأولى مبلغ مالي وقدره /27,300/ دولار أميركيّ، وبحوزة الثانية مبلغ /8,100/ دولار أميركيّ، وبحوزة الثالثة مبلغ /4,000/ دولار أميركي.
بالتحقيق مع الأولى، اعترفت بما نسب إليها لجهة إقدامها على سرقة المبلغ المالي من منزل المدعي بتاريخ 3-5-2024، وذلك بالتنسيق المُسبق مع الثانية والثالثة. بالإضافة الى فتاة أخرى شاركت أيضًا بعمليّة السرقة، وأضافت أنهنّ تقاسمن الاموال فيما بينهنّ.
باستماع الثانية والثالثة، اعترفتا بما نسب اليهما لجهة تحريض الأولى على سرقة المبلغ المالي من منزل المدعي، وتقاسمتا الاموال المسروقة معها.
تم تسليم المدعي المبلغ المالي المضبوط وقدره /39,400/ دولار أميركي.
أجري المقتضى القانوني بحقهن، وأودعن المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورطة الرابعة.

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