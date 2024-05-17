الحزب يتوعّد: جاهزون لإستخدام أسلحة جديدة

صرح رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، بأن "المقاومة تحتضن جيلين، الجيل الأول هو الجيل المؤسس، ومعظم هؤلاء قد تربوا في أسر متدينة جعلتهم يتحملون المسؤوليات باكرا، أما الجيل الثاني فهو نتاج لذاك الجيل في تحمل المسؤوليات وحفظ الأوطان".

وتطرق إلى المواجهات الدائرة بين العدو الإسرائيلي وبين المقاومة في غزة والجنوب، قائلا: "لقد قدمنا شهداء وساندنا غزة التي لا ناصر لها ولا معين إلا المقاومون من كل المنطقة، وعوائل الشهداء هم حجة علينا وعلى الأمة في كل ما قدموه من تضحيات في سبيل حفظ الوطن".

وتابع، "لقد أثبتت المقاومة على الحدود الجنوبية أنها تمتلك خيارات كثيرة في المواجهة، ليس آخرها عملية إسقاط المنطاد، خياراتنا متعددة وكفيلة بنجاح وتفوق قدرتنا على استنزاف العدو".

ولفت صفي الدين الى انه "إذا أراد العدو الاستمرار في المعركة فنحن جاهزون لاستخدام أسلحة جديدة، قد نجربها في ميدان المواجهة، التخبط الذي يعيشه الإسرائيلي هو مؤشر على هشاشته لأن المعركة لدينا هي معركة إرادات وعزيمة وتصميم، منذ سبعة أشهر لم ينجز العدو الإسرائيلي شيئا في الميدان وهذا دليل إضافي على هشاشته السياسية".

وأشار الى أن "المشروع المادي الذي يشكل مرتكزا أساسيا للمشروع الإسرائيلي قد بدأ يتهاوى".

وختم صفي الدين واصفا المرحلة الراهنة بـ"مرحلة المتغيرات الكبيرة، وما يحصل في غزة وعلى الحدود والمنطقة لا شك يحمل دلالات كبيرة في تشكيل تلك المتغيرات أبرزها هشاشة التخبط الواضح للعدو الإسرائيلي".