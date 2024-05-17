صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قوى الأمن: توقيف سوريَين سرقا أكثر من 26 سيارة بالاشتراك مع آخرَين

صيدا اون لاين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، تمكّن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 2024-5-10، من توقيف كلّ من السّوريّين: "ع. ض." (مواليد عام 1991)، "م. ل." (مواليد عام 1992) و"ر. ع." (مواليد عام 2001)، تبيّن أنّها تنشط في مجال الدّعارة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف كلّ من (ع. ض.) و (م. ل.) بسرقة أكثر من 26 سيّارة، بالاشتراك مع آخرَين كانا قد أوقفا سابقًا"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته".

اقرأ أيضا

نحطّم الخطوط الحمر... "الحزب" يصعد!

"الحزب" نعى الشهيد حسين خضر مهدي من بلدة النجارية

"يديعوت أحرنوت": إصابة إسرائيليين اثنين بعد إطلاق صواريخ من لبنان على إصبع الجليل والجولان

العدوّ الإسرائيلي قصف منزلين في العدوسية... وإنقاذ جريحين من تحت الأنقاض

حربٌ من نوع آخر... أخطر ما يواجه قطاع الفنادق!

معلومات مثيرة عن طائرات "الحزب".. هكذا أشعلت إسرائيل!

تم نسخ الرابط