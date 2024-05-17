قوى الأمن: توقيف سوريَين سرقا أكثر من 26 سيارة بالاشتراك مع آخرَين
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، تمكّن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 2024-5-10، من توقيف كلّ من السّوريّين: "ع. ض." (مواليد عام 1991)، "م. ل." (مواليد عام 1992) و"ر. ع." (مواليد عام 2001)، تبيّن أنّها تنشط في مجال الدّعارة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف كلّ من (ع. ض.) و (م. ل.) بسرقة أكثر من 26 سيّارة، بالاشتراك مع آخرَين كانا قد أوقفا سابقًا"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته".